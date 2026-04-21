ЗОЖ без меры: диетолог объяснил, как полезная еда ломает психику

Диетолог Дианова предупредила, что чрезмерная зацикленность на качестве еды может приводить к серьёзным последствиям.

© Vse42.ru

Подсчёт калорий, отказ от "вредных" продуктов, тотальный контроль над каждым приёмом пищи – всё это обычно воспринимается как путь к здоровому образу жизни. Но специалисты всё чаще предупреждают: в какой-то момент такая увлечённость правильным питанием может перерасти в расстройство, которое называют орторексией.

Диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в разговоре с "Радио 1" подчеркнула, что любая чрезмерность может оборачиваться негативными последствиями.

Как правило, это возникает у людей с очень высокими требованиями к себе, с зачатками синдрома отличников, перфекционизма, трудоголизма и высокой тревожности, – пояснила эксперт.

По словам специалиста, человек, чрезмерно сосредоточенный на качестве еды, начинает ограничивать себя даже на праздниках, свадьбах, в поездках и в самолёте – в любых ситуациях, где пища не соответствует его представлениям о правильном питании.

По словам диетолога, без помощи психолога справиться с орторексией самостоятельно бывает непросто.