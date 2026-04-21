Врач назвал признаки опасного комариного укуса

Лёгкий зуд и покраснение после укуса комара обычно не опасны. Но в некоторых случаях промедление может стоить здоровья. Врач общей практики Елена Алексенцева в беседе с aif.ru объяснила, какие симптомы требуют немедленного обращения к врачу.

Скорую следует вызывать при появлении следующих симптомов:

затруднённое дыхание, хрипы, чувство сдавленности в груди;

головокружение, нарастающая слабость;

тошнота, рвота, диарея.

Эти признаки указывают на тяжёлую аллергическую реакцию — анафилаксию.

Поводом для визита к врачу также являются обширный отёк и покраснение вокруг укуса, сыпь на других участках тела, отёк губ или век, сухость во рту и першение в горле.

Если спустя несколько часов или дней поднялась температура выше 38°C, появились головная боль, ломота и увеличились лимфоузлы — нельзя исключать малярию, лихорадку денге или другие трансмиссивные инфекции. Особенно внимательными следует быть тем, кто недавно вернулся из поездки в тропические страны.