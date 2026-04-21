Доктора предостерегли от профилактики рака по методу Дональда Трампа

Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа, газированные напитки не способны снижать риск развития рака напрямую. Об этом предупредили эксперты национальной службы здравоохранения Великобритании онколог Энди Гая и врач общей практики Тони Баннерджи. Медиков цитирует Daily Mirror.

Поводом стали высказывания Дональда Трампа о том, что газировка якобы может «убивать» раковые клетки. По словам специалистов, такие утверждения не имеют научного подтверждения. Как отметил Гая, агрессивная среда действительно может повреждать клетки в лабораторных условиях, однако это не означает, что напитки способны оказывать аналогичное действие в организме человека.

Врачи подчеркнули, что уровень кислотности (pH) в организме строго регулируется, и употребление газированных напитков не может изменить его настолько, чтобы повлиять на опухоли. Более того, подобные эксперименты теоретически могли бы повредить и здоровые клетки.

Баннерджи добавил, что распространение псевдонаучных идей усиливает проблему медицинской дезинформации, особенно когда они исходят от публичных фигур. По его словам, такие заявления могут восприниматься как безобидные, но на практике способны подтолкнуть людей к опасным решениям и отказу от доказанных методов лечения.