Будьте в режиме: как график сна влияет на здоровье

Несоблюдение режима сна и плотный рабочий график ведут к серьезным проблемам со здоровьем. Если человек регулярно спит меньше восьми часов, у него могут развиться тяжелые болезни сердца, сахарный диабет и гипертония. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Что происходит

По его словам, если человек придерживается одного и того же времени пробуждения и отхода ко сну, его организм настраивает внутреннее расписание.

— Это позволяет чувствовать себя лучше в рабочие часы и полноценно отдыхать в ночное время. К примеру, если человеку нужно приезжать на работу к 10:00, он встает в 07:00, а ложиться должен всегда не позднее 23:00. Если он будет придерживаться этого графика и в выходные дни, то организм привыкнет и пробуждение будет легким вне зависимости от сезона, — пояснил Кондрахин.

Если график отхода ко сну сильно отличается, это сбивает естественные биологические процессы в организме (циркадные ритмы). Человек перестает полноценно восстанавливаться, что впоследствии ведет к проблемам со здоровьем. Начинают страдать все системы организма, среди них:

сердечно-сосудистая система;

почки;

печень;

мозг;

эмоциональное состояние.

— Когда человек не отдыхает, ему приходится прикладывать больше усилий, чтобы выполнять рядовые задачи. В первую очередь это изнашивает сердечно-сосудистую систему, потому что мозг требует усилить кровообращение для обеспечения жизненно важных функций. Вслед за этим повышается уровень кортизола, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, появляется одышка. А печень и почки перестают выводить токсины из организма, — пояснил Кондрахин.

Чем дольше человек придерживается неправильного режима сна, тем больше патологий у него может возникнуть. В частности:

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

когнитивные нарушения;

ишемическая болезнь;

снижение иммунитета;

проблемы ЖКТ;

психические расстройства.

Что делать, чтобы этого избежать

Терапевт рассказал, что предупредить развитие опасных болезней можно, если наладить свой распорядок дня:

спать регулярно не меньше восьми часов;

ложиться и подниматься в одно и то же время (даже в выходные);

сохранять двигательную активность (пешие прогулки, фитнес, зарядка);

уходить на дневной сон.

— Сон в обед — это рабочий лайфхак, особенно для сотрудников офисов, которые большую часть времени проводят за компьютером. Вздремнуть даже полчаса для них будет полезно, потому что мозг за это время успеет обнулиться. После такого перерыва человек чувствует себя лучше, а его продуктивность повышается, — заключил Кондрахин.

Несмотря на то что оптимальным временем для восстановления считается восьмичасовой сон, более 800 москвичей высыпаются быстрее из-за мутации гена SIK3, выяснили ученые. Людям с этой особенностью хватает всего нескольких часов сна, чтобы сохранять когнитивные способности на высоком уровне. Какие люди высыпаются быстрее и можно ли изменить свою норму сна, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.