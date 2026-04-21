Врач развенчала популярное заблуждение о безалкогольном пиве

Врач Екатерина Кашух объяснила, что безалкогольное пиво не помогает восполнить минеральные потери организма. Хотя в этом напитке есть вода и немного калия, натрия в нем слишком мало, чтобы организм мог нормально восстановиться после физической нагрузки.

В беседе с РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что в безалкогольном пиве действительно есть вода, небольшое количество углеводов и калия, из-за чего его состав внешне может напоминать изотоник. Но содержание натрия в безалкогольном пиве слишком низкое по сравнению с тем, сколько организм теряет с потом. Именно поэтому в спортивной медицине его не считают средством для восстановления водно-солевого баланса, пояснила Кашух.

По ее словам, после нагрузок организму особенно нужны натрий и хлор в правильных соотношениях, а безалкогольное пиво не способно их обеспечить.

– Кроме того, в процессе его производства часть исходного сырья неизбежно теряет часть витаминов и минералов, включенных в состав изотоников. Тиамин, рибофлавин или магний присутствуют в безалкогольном пиве лишь в микродозах, не способных покрыть суточную потребность, – добавила врач.

Кашух также отметила, что если пытаться получать микронутриенты из такого напитка, придется выпить слишком много жидкости, но ощутимой пользы это не даст. Для восполнения минеральных потерь она посоветовала использовать специальные растворы.