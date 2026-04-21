Нутрициолог раскрыла неожиданную пользу картофеля

Картофель, который многие привыкли считать слишком калорийным и бесполезным продуктом, на самом деле обладает впечатляющими полезными свойствами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян.

По словам специалиста, обычный клубнеплод содержит больше калия, чем бананы. Этот электролит крайне важен для нормальной работы нервов и мышц, а также помогает контролировать артериальное давление.

Но это далеко не всё. Одна средняя очищенная картофелина сорта «рассет» обеспечивает около 25% от рекомендуемой суточной нормы витамина С. Этот витамин необходим для роста и восстановления тканей, действует как антиоксидант, укрепляет иммунитет и защищает организм от хронических заболеваний, включая болезни сердца и рак.

Кроме того, картофель богат фенольными соединениями, которые помогают уменьшить воспаление и регулировать работу иммунной системы. В умеренных количествах в нём присутствует и витамин B6 — важный элемент для здоровья сердца и нервной системы.

Особое внимание нутрициолог обратила на клетчатку. Одна средняя запечённая картофелина, съеденная с кожурой, обеспечивает от 10 до 20% суточной нормы этого необходимого компонента.