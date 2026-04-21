Опровергнут популярный миф о высоком уровне холестерина

У стройных людей тоже может быть повышенный уровень холестерина, заявил профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар. Популярный миф о том, что атеросклероз развивается только из-за лишнего веса, он опроверг в беседе с The Guardian.

По словам специалиста, на уровень холестерина влияет генетика, а не только образ жизни. Даже у стройных людей могут наблюдаться высокие показатели, если есть наследственная предрасположенность.

«Генетика — главный фактор, определяющий уровень холестерина, а питание влияет на него в меньшей степени», — отметил он.

При этом Саттар подчеркнул, что особое значение имеет не общая калорийность рациона, а доля насыщенных жиров, способных повышать уровень «плохого» холестерина. Также он указал, что на риски развития атеросклероза влияют давление, наличие диабета и общий метаболический статус. Эти факторы могут усиливать негативное воздействие липидов на сосуды.

Чтобы сохранить здоровье, Саттар посоветовал регулярно проходить обследования, особенно после 40 лет, и учитывать совокупность факторов, а не один показатель холестерина.

Ранее врач общей практики Линетт Эварт перечислила самые несуразные мифы из интернета. По ее словам, добавки не лечат заболевания, а польза от коллагена, магния и витамина D часто переоценивается.