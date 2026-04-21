С какого возраста нужно начинать следить за давлением

Молодым людям, у которых давление в норме, достаточно измерять артериальное давление раз в пять лет, однако измерять давление нужно уже с детского возраста из-за роста числа детей с ожирением, рассказала «Газете.Ru» академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради.

«Даже в 18–20 лет могут возникнуть проблемы, поэтому иногда измерять давление нужно всем, даже детям. Это важно, потому что изменения в значениях артериального давления могут быть признаком заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году 39% детей в мире будут иметь избыточную массу тела или страдать ожирением», — отметила доктор.

По словам Конради, ожирение и малоподвижный образ жизни напрямую связаны с тем, что гипертония молодеет.