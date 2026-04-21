Какие продукты провоцируют целлюлит

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, какие продукты надо исключить из меню для борьбы с целлюлитом и лишним весом.

Во избежание образования так называемой апельсиновой корки необходимо исключить из рациона следующие продукты: варенье, карамель, конфеты, мед, мороженое, печенье, шоколад, сладкие газированные напитки.

Она объяснила, что быстрые углеводы стимулируют образование гормона инсулина в крови, способствующего накоплению жировых отложений в организме, пишут Известия.

Трансжиры, которые входят в состав майонеза, маргарина, колбасы, сыра, сливочного масла и сливок, также приводят к атеросклеротическому поражению сосудов и образованию желчных камней, добавила эксперт. Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и снижения воспаления в организме необходимо делать упор на полезные жиры — омега-3 жирные кислоты (льняное масло, семена чиа, семена кунжута, грецкий орех).

Гастроэнтеролог подчеркнула, что алкоголь — один из сильнейших стимуляторов аппетита. В то же время он замедляет обмен веществ. В результате организм медленнее сжигает калории, увеличиваются жировые запасы в клетках и происходит набор лишних килограммов.

