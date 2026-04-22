Врач рассказала, почему весной наступает гиповитаминоз

Весна часто ассоциируется с пробуждением, эмоциональным и физическим подъемом, повышением активности. Однако многие люди в этот период чувствуют хроническую усталость, отсутствие сил и жизненной энергии. Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Вероника Казимирова рассказала изданию «Вести Подмосковья», что причиной такого состояния может быть гиповитаминоз.

«Нехватка питательных веществ наиболее остро ощущается в первой половине весны. К этому времени организм полностью растрачивает запас витаминов и минералов, накопленных за предыдущие лето и осень. Ассортимент свежих фруктов и овощей ограничен, а имеющаяся на прилавках растительность теряет большую часть полезных веществ из-за длительного хранения. Это приводит к обеднению рациона. Кроме того, зимой и ранней весной люди меньше бывают на улице, поэтому испытывают дефицит витамина D. Также в это время происходит сезонная перестройка обменных процессов, из-за чего организм остро нуждается в питательных веществах. Совокупность перечисленных факторов приводит к гиповитаминозу», - объясняет врач.

Вероника Казимирова отметила, что частые ОРВИ являются наиболее заметным признаком нехватки витаминов и минералов. Нередко из-за дефицита витамина D ощущаются слабость, боль в мышцах, костях и суставах, быстрая утомляемость. Симптомами гиповитаминоза также являются сухость кожи, ломкость волос и ногтей, появление трещин на губах, кровоточивость десен и более медленное заживление ран. Все это негативно сказывается на самочувствии и внешнем виде, не позволяет сохранять привычный уровень активности.

Врач рекомендует для борьбы с гиповитаминозом сделать свой рацион более разнообразным. Даже при отсутствии большого выбора овощей и фруктов можно подобрать альтернативные источники полезных веществ. К ним относятся зелень, зеленый лук, укроп, петрушка, листовой салат, редис. Овощи, подвергшиеся шоковой заморозке, также сохраняют свою пищевую ценность.

«При приготовлении пищи следует отдавать предпочтение щадящим методам термической обработки: варке на пару, запеканию. Помимо свежих овощей и фруктов, большое количество витамина С содержится в квашеной капусте и шиповнике. Регулярно употребляя жирную рыбу и морепродукты, яйца, печень трески, можно повысить запасы витамина D в организме. Полезно употреблять цельнозерновые гарниры, бобовые, молоко и нежирное мясо. Эти продукты содержат значительное количество витаминов группы В, которые участвуют в делении клеток и синтезе ДНК, что важно для нормальной работы иммунной системы», - перечислила полезные продукты терапевт.

Если же рацион изменен в лучшую сторону, а признаки гиповитаминоза никуда не делись, то допускается прием поливитаминных препаратов. Выбор того или иного комплекса должен быть согласован с врачом на основании лабораторных исследований. При этом следует помнить, что залогом крепкого иммунитета является регулярная физическая активность. Необходимо чаще бывать на улице. Длительные прогулки в среднем темпе не только сохраняют мышечный тонус, но и способствуют усвоению витамина D, улучшают обменные процессы, помогают бороться со стрессом и улучшают настроение.

Чтобы укрепить иммунитет в весеннее время, важно соблюдать режим труда и отдыха. Для полного восстановления организму необходимо не менее семи часов ночного сна. Тяжелую физическую и умственную работу необходимо чередовать с полноценным отдыхом. Это позволит избежать полного истощения ресурсов.

Профилактика гиповитаминоза важна для каждого человека вне зависимости от пола и возраста. Однако в особом внимании к своему здоровью в весенний период нуждаются люди пожилого возраста, дети и подростки на этапе активного роста, а также беременные и кормящие женщины. Следует учитывать, что выраженный гиповитаминоз может встречаться у людей, страдающих заболеваниями ЖКТ. В таких случаях нередко нарушается всасывание витаминов. В группе риска также те, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками, и лица, вынужденные придерживаться специальных диет.