Диетолог назвала самое полезное мясо

Некоторые люди сокращают употребление продукта, опасаясь холестерина и лишних килограммов. Врач-гастроэнтеролог, диетолог из Уфы Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru объяснила, какое мясо действительно полезно для здоровья и фигуры.

Эксперт выделила четыре вида, которые при разумном употреблении принесут организму только пользу.

Куриная грудка без кожи — лидер по соотношению белка и жира. Минимум калорий, максимум строительного материала для мышц. Идеальный вариант для тех, кто худеет или поддерживает форму.

Индейка — рекордсмен по содержанию селена и витамина B6. Благодаря низкому уровню насыщенных жиров она считается одной из самых безопасных для сердечно-сосудистой системы.

Постная говядина — ценный источник железа и цинка, которые поддерживают иммунитет. Однако с красным мясом важно не перебарщивать: выбирайте постные куски и соблюдайте меру.

Баранина пастбищного содержания — в отличие от обычной, она богата омега-3 жирными кислотами. Также хороший источник белка и витамина B12.

Но даже самый правильный кусок можно испортить. По словам Эльвиры Белевой, ключевую роль играет способ приготовления. Лучше готовить мясо на пару, запекать или тушить.