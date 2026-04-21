Геронтолог назвала три принципа для сохранения стабильного уровня сахара

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови рекомендуется соблюдать три важных принципа.

«Первый — отдавайте предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. В их числе все некрахмалистые овощи (брокколи, огурцы, помидоры, перец, листовая зелень, кабачки); бобовые: фасоль, чечевица, горох (в умеренных количествах); цельнозерновые продукты: гречка, киноа, овсянка (долгого приготовления), ячмень; ягоды: малина, черника, клубника, ежевика; нежирные белки: рыба, птица, нежирное мясо, яйца, тофу; полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое масло», — сообщила «Свободной Прессе» врач-геронтолог Анна Шелобанова.

Второй принцип — необходим регулярный режим питания: 3 основных приема пищи и 1−2 небольших перекуса, чтобы избежать сильных колебаний сахара. Нужно также контролировать размер порций.