Выяснилось, как повысить стрессоустойчивость с помощью питания

Как оказалось, регулярное и разнообразное питание может повысить стрессоустойчивость.

«Для повышения стрессоустройчивости необходимо улучшить регулярность питания, соблюдать разнообразие рациона, обеспечить достаточное количество белка, контролировать уровень магния и витаминов группы B» , - уточнила врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.

Она объяснила, что при регулярном питании выравнивается уровень глюкозы в крови, а, значит, снижаются резкие колебания настроения и тревожности. Помимо этого, добавила Бирюкова, чем разнообразнее рацион, тем более устойчива кишечная микрофлора. И благодаря этому лучше работает и система адаптации к стрессу, пишет РИА Новости.

Врач отметила, что из белков синтезируются ключевые нейромедиаторы, включая серотонин и дофамин. Магний и витамины группы В участвуют в регуляции нервной системы и реакции на стресс.

Помимо этого важно контролировать жировой баланс. Ведь недостаток омега-3 жирных кислот связан с ухудшением когнитивных функций и повышенной тревожностью.

«При этом важно не просто "добавить жиры", а сместить баланс в сторону качественных источников - рыбы, орехов, семян», - отметила Светлана Бирюкова.

Кстати, нутрициолог посоветовала обратить внимание на работу кишечника. Ибо такие симптомы вроде вздутия, нестабильность стула или тяжести после еды, нельзя игнорировать. «Нарушенное пищеварение снижает усвоение питательных веществ и поддерживает хроническое воспаление, которое само по себе усиливает стрессовую нагрузку на организм», - подытожила она.