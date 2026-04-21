Кардиологи назвали лучшую еду утром

Зарубежные врачи рассказали, что они едят на завтрак, чтобы сохранить сердце здоровым. Первым делом специалисты подчеркнули, что, согласно последним исследованиям, первый прием пищи - обязателен. Он помогает "контролировать обмен веществ и факторы риска сердечных заболеваний". Кардиолог Ларс Сондергорд подчеркнула, что "регулярный завтрак является мощной профилактикой сердечных недугов". Об этом пишет Health.

Специалисты рекомендовали выбирать для завтрака простые продукты. Указывается, что вареные яйца помогают избежать скачков сахара в крови, а порция овсянки, которая долго варится, снизить холестерин (благодаря бета-глюканам). Продукты рекомендуется сочетать в одном приеме пищи.

Кардиолог и член Американской коллегии кардиологов Элизабет Клодас объяснила, что также иногда ест на завтрак греческий йогурт, добавляя в него ягоду.

"Это сочетание дает клетчатку, антиоксиданты и белок, поддерживая здоровье кишечника и снижая воспаление", - отметила она.

Есть и неожиданные рекомендации. Например, кардиолог Хармони Рейнольдс посоветовала обратить внимание на орехи и темный шоколад. Она указала на сочетание полезных жиров и клетчатки в десерте.

Кардиологи сошлись во мнении, что полезный завтрак включает клетчатку, полезные жиры и белок.

Тем, у кого утром нет аппетита, врачи рекомендуют проверить желудок. Зачастую, если есть гастрит, эрозия или язва, естественные сигналы голода отключаются. Иногда в этих случаях человек не испытывает желания есть не только на завтрак, но и в течение всего дня, включая обед и ужин, так как нарушается механизм формирования чувства голода и насыщения.