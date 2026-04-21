Минздрав оценил финансовые риски игнорирования диспансеризации

Сотрудники, игнорирующие профилактические медосмотры и выходящие на работу с плохим самочувствием, обходятся работодателям в десятки миллионов рублей, заявила главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава России Любовь Дроздова. По данным ведомства, финансовые потери из-за так называемого презентеизма могут достигать 133 млн рублей в год в пересчёте на тысячу работников.

© runews24.ru

Речь идёт о распространённой ситуации, когда люди предпочитают не брать оплачиваемый выходной на диспансеризацию и приходят на службу с ухудшенным самочувствием или обострением хронических болезней. Согласно опросу, 64% работающих россиян отказываются от этой возможности.

Как уточнила Дроздова в беседе с РИА Новости, у сотрудников со средним уровнем презентеизма производительность падает примерно на 2 часа 16 минут ежедневно, а у 3,4% работников с высоким уровнем этот показатель достигает 4,5 часа. В масштабах предприятия на тысячу человек такие потери превращаются почти в 350 тысяч «выпавших» часов за год.

Экономическая арифметика, по оценкам Минздрава, выглядит ещё более убедительно. Если перевести потерянное время в деньги, то суммарный ущерб для работодателя составит порядка 133,2 млн рублей в год на каждую тысячу сотрудников, игнорирующих профилактику. В расчёте на одного работника это примерно 133 тысячи рублей ежегодно.

Эксперт подчеркнула: своевременная диспансеризация, выявляющая факторы риска и хронические заболевания на ранних стадиях, позволяет существенно сократить эти издержки.

В связи с этим в Минздраве призывают руководителей компаний изменить подход к мотивации персонала, а не упрекать работников за отказ от выходных на медосмотр. Проблема не в нежелании сотрудников следить за здоровьем, а в отсутствии должной заинтересованности со стороны бизнеса, резюмировала Дроздова.