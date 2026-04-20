Россиянам рассказали о новой тенденции в здоровом питании

В соцсетях набирает популярность «файбермаксинг» — тренд, при котором люди стараются максимально увеличить потребление клетчатки через еду и добавки, надеясь улучшить пищеварение и быстрее похудеть. Однако за внешне полезной привычкой могут скрываться серьезные риски для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников.

По словам ученого, клетчатка действительно необходима организму. Это неперевариваемая часть растительной пищи, которая содержится в овощах, фруктах, цельных злаках и бобовых. Она бывает растворимой и нерастворимой. Первая растворяется в воде и перерабатывается кишечными бактериями, вторая сохраняет свою структуру при прохождении через желудочно-кишечный тракт.

«Клетчатка регулирует работу кишечника, помогает связывать избыток холестерина и создает чувство сытости. Ее присутствие в рационе действительно необходимо», — отметил эксперт.

Однако резкое увеличение ее количества становится стрессом для кишечника. Это может привести к вздутию, метеоризму, спазмам и болям в животе. Растворимые волокна активно ферментируются бактериями, а побочным продуктом становятся газы — водород, метан и углекислый газ.

Кроме того, клетчатка работает как сорбент: она связывает не только нежелательные вещества, но и полезные микроэлементы — железо, цинк, кальций, а также некоторые витамины. Это может снижать их усвоение.

Также пищевые волокна способны уменьшать эффективность некоторых препаратов — например, антидепрессантов, гормональных средств и лекарств для лечения щитовидной железы.

«Если учесть, что клетчатка работает как неселективный сорбент, чисто теоретически она может снижать биодоступность ряда принимаемых перорально препаратов», — пояснил Солодников.

Еще одна проблема — риск обезвоживания и запоров. Клетчатка активно связывает воду и увеличивается в объеме. Если жидкости недостаточно, пищевой комок становится слишком плотным, что ухудшает работу кишечника.

Особенно осторожными с файбермаксингом должны быть люди с хроническими заболеваниями ЖКТ — синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона, язвенным колитом, гастритом и язвенной болезнью.

Средняя норма пищевых волокон для взрослых составляет 20–35 граммов в сутки. По словам ученого, увеличивать количество клетчатки нужно постепенно — примерно на 2–5 граммов в день в течение нескольких недель.