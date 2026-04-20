Испанский антрополог и диетолог Джемма Орте заявила, что популярная смесь кофе с лимоном не способствует снижению веса и может негативно влиять на пищеварение. Об этом она рассказала в интервью изданию El Mundo.

По словам специалиста, идея о «жиросжигающем» эффекте такого напитка основана на ошибочном представлении: кофе действительно стимулирует обмен веществ, а лимонный сок часто ассоциируют с «очищающим» действием. Однако их сочетание не дает никакого синергетического эффекта.

«Напротив, при употреблении натощак такая смесь может вызывать раздражение желудка, повышать кислотность и провоцировать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным пищеварением или высоким уровнем стресса», — предупредила медик.

Эксперт также отметила, что лимонная кислота способна повреждать зубную эмаль, а кофе — усиливать выработку желудочного сока. В результате напиток не только не помогает похудеть, но и может ухудшить состояние здоровья при регулярном употреблении.

«При этом сам по себе кофе действительно влияет на метаболизм: стимулирует центральную нервную систему, повышает расход энергии и способствует мобилизации жирных кислот. Однако этот эффект ограничен и не приводит к значительному снижению веса», — объяснила специалист.

Что касается лимона, его добавление в воду может способствовать гидратации и обеспечивать небольшое количество витамина С, однако доказанного противовоспалительного или жиросжигающего эффекта у него нет.

Диетолог подчеркивает, что не существует напитков, способных самостоятельно «сжигать жир». Тем не менее некоторые из них могут косвенно поддерживать метаболические процессы: например, зеленый чай способен немного увеличивать расход энергии, имбирные напитки улучшают пищеварение и чувствительность к инсулину, а корица помогает «сглаживать» скачки уровня глюкозы. Однако их эффект проявляется только в сочетании с сбалансированным питанием и физической активностью.