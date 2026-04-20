Ученые назвали ранние признаки отравления витамином D

Отравление витамином D может сопровождаться рядом признаков, включая жажду и боли в мышцах.

Об этом сообщил бывший председатель комиссии по лекарственным средствам при Агентстве по регулированию медицинских и фармацевтических изделий Британии Стюарт Ралстон.

По его словам, жажда является одним из наиболее распространённых ранних симптомов. Кроме того, могут появиться тошнота и рвота.

«Вы начнёте пить много воды, часто мочиться, но по мере ухудшения состояния у вас могут появиться тошнота, рвота и нарушение сознания», — сказал профессор.

В последнем случае расстройство часто описывается пациентами как «мозговой туман». Эксперт отметил, что при тяжёлых интоксикациях высокий уровень кальция в организме способен провоцировать раздражительность или «чувство психической неустойчивости», пишет АиФ.

К другим типичным ранним признакам отравления витамином D можно отнести потерю аппетита, боли в мышцах, слабость и усталость. Ралстон назвал все перечисленные симптомы «классическими».