Ортопед подсказал лучший вид спорта для профилактики сколиоза

Врач травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов назвал лучший вид спорта для профилактики сколиоза. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист выделил плавание.

«Давление воды и физическая нагрузка позволяют поддерживать здоровье позвоночника. Кроме того, важно проводить профилактику сутулости, делая зарядку и выполняя упражнения», — заявил врач.

Термитов также отметил, что альтернативой плаванию могут стать другие водные виды спорта. По его мнению, это особенно важно для детей.

В марте был назван самый популярный вид спорта у россиян. 31 процент респондентов выбрал зарядку.