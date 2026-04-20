Почему у современных женщин не работает календарный метод контрацепции

Несмотря на широкую доступность различных надежных методов контрацепции, календарное предохранение до сих находит активное применение в парах. Приложения, в которых мы отмечаем дни менструации, часто ошибаются с «безопасными днями» даже при регулярном цикле, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Татьяна Чирвон.

«Чтобы понимать какие дни наиболее безопасны, поговорим о фертильном окне, то есть о днях, в которые зачатие наиболее вероятно. После овуляции (выхода яйцеклетки из фолликула) она живет 24–36 часов и затем погибает. В свою очередь сперматозоиды остаются жизнеспособными в теле женщины до семи дней. Значит, «опасное окно» реально длится около 10 дней (около семи дней до овуляции и два дня после). Даже при нормальном регулярном менструальном цикле рассчитать точное время овуляции не представляется возможным», — объяснила доктор.

По словам врача, если разделить цикл на две половины (до овуляции и после овуляции), то вторая половина будет составлять ровно 14 дней при любой длительности цикла, а вот количество дней в первой будет колебаться.

«Если ваш цикл длится 22 дня, то овуляция наступает на восьмой день, если 28 дней – то на 14-й день, а если 34 дня — то на 20-й соответственно. Колебания цикла в пять-семь дней у одной женщины мы считаем нормальными, и это не является нарушением. Даже если цикл регулярный, овуляция может сдвинуться в любой момент. Все приложения работает по шаблону: овуляция наступает за 14 дней до следующих месячных. Но компьютер не знает, когда именно наступят следующие месячные. Он экстраполирует прошлые данные на будущее и считает усредненное значение, ведь истинную длительность каждого цикла мы узнаем в его конце», — заметила доктор.

У современных женщин овуляция внезапно сдвигается из-за стресса. По словам Чирвон, даже у абсолютно здоровой женщины с регулярным циклом овуляция может «прыгнуть» на пять-семь дней под влиянием внешних факторов.