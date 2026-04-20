Гастроэнтеролог перечислил главные симптомы дефицита омега-3 в организме

Последствия недостатка этих кислот могут быть серьёзными. Сухая кожа, ломкость волос и повышенная утомляемость могут указывать на дефицит омега-3 в организме, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

По словам специалиста, недостаток полиненасыщенных жирных кислот проявляется неспецифическими симптомами. Помимо сухости кожи и усталости, могут наблюдаться снижение концентрации внимания и ломкость волос.

Однако последствия дефицита могут быть гораздо серьёзнее. В долгосрочной перспективе, отметила врач, недостаток омега-3 связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и хронического воспаления. Кроме того, низкий уровень полиненасыщенных жирных кислот связан с более высоким риском развития депрессивных состояний.