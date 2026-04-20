Каждая ложка — удар по почкам: врач назвал самые опасные супы

Если в вашей медицинской карте есть пометки о болезни почек или суставов, то стоит обходить стороной такой продукт, как щавель, и супы из него. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По словам врача, далеко не всегда полезен и рассольник. Более того, его употребление может "незаметно поднимать давление до критических отметок", превращая каждую ложку в удар по почкам.

"С рассольником такая же история, как и с солянкой. Главный недостаток - в высоком содержании соли. Если мы не будем пересаливать блюдо, то все нормально. Не будет повышения давления и нагрузки на почки. Но, повторюсь, если мы говорим про обычный классический рассольник, в котором тонна соли, то при гипертонии лучше от него отказаться. Так же, как и при проблемах с почками", - считает врач.

Что касается супов из щавеля, то тут все дело в щавелевой кислоте. Она связывает кальций, вымывая его из костей, - это первое. Второй момент - оксалаты. Они кристаллизуются в почках, формируя "острые как бритва камни", подчеркнул Сергей Вялов.