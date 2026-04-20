Врач перечислил продукты, снижающие уровень мочевой кислоты

Подагру принято считать маркером сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий уровень мочевой кислоты - спутник ожирения, гепатоза печени и гипертонии, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева в эфире радио Sputnik.

«Мочевая кислота может в избытке давать осложнения, образуются камни в почках, может случиться острый подагрический артрит с температурой, с покраснением сустава. В домашних условиях острую боль снять невозможно. Просто принимаем любое обезболивающее, идем к врачу для назначения правильной тактики», – посоветовала врач.

По ее словам, снижать уровень мочевой кислоты могут только вишня и овощи - на 20%. Она порекомендовала брать вишню без косточки и делать смузи на основе какого-нибудь кисломолочного продукта. Это идеальное сочетание для профилактики подагры.