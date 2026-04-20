До какого возраста работает вакцина БЦЖ

Иммунитет, сформированный при первичной вакцинации, которая проводится преимущественно с использованием вакцины БЦЖ (вакцина впервые вводится при рождении), со временем ослабевает и к 20–25 годам практически исчезает, об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, заведующая научно-организационным отделом Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Лариса Русакова.

Сегодня в России и в мире идут работы по разработке альтернативы БЦЖ. Например, в Центре Гамалеи создали вакцину «ГамТБвак».

«ГамТБвак» — субъединичная (белковая) рекомбинантная противотуберкулезная вакцина для профилактики туберкулеза легких у взрослых. Известно, что БЦЖ защищает детей раннего возраста от генерализованного туберкулеза и туберкулезного менингоэнцефалита (смертельных форм), однако она практически не дает защиты от легочной формы инфекции. Возможно, «ГамТБвак» решит эту проблему. Но это лишь предположения, сейчас вакцина проходит клинические испытания, и, как они закончатся, будет информация о ее эффективности», — объяснила доктор.

Хотя уже известно, что предлагаемая противотуберкулезная вакцина «ГамТБвак» показала очень высокие иммуногенные характеристики, особенно при использовании в качестве бустерной вакцины при повторной вакцинации.