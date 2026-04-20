Врач рассказала, в каких случаях седина должна насторожить
Врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова рассказала в беседе с «Чемпионатом», в каких случаях седина должна насторожить. Она заметила, что ещё недавно раннюю седину воспринимали как чисто косметическую особенность, которую проще закрасить.
Сейчас всё больше людей 25–35 лет приходят к трихологу с другим запросом: понять, почему волосы теряют цвет так рано и можно ли остановить процесс. С точки зрения медицины седые пряди в 30 лет — повод искать причину, а не только менять оттенок краски.
«Если вам меньше 35 и вы заметили, что количество седых волос резко увеличилось за короткий срок, особенно на фоне усталости, изменений веса, нарушений цикла или общего самочувствия, лучше не ограничиваться парикмахерской. Ранняя седина сама по себе не опасна, но нередко становится первым видимым сигналом процессов, которые стоит взять под контроль как можно раньше», — сказала эксперт.