Врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова рассказала в беседе с «Чемпионатом», в каких случаях седина должна насторожить. Она заметила, что ещё недавно раннюю седину воспринимали как чисто косметическую особенность, которую проще закрасить.

Сейчас всё больше людей 25–35 лет приходят к трихологу с другим запросом: понять, почему волосы теряют цвет так рано и можно ли остановить процесс. С точки зрения медицины седые пряди в 30 лет — повод искать причину, а не только менять оттенок краски.