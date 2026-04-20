«Аллергия на офис»: почему на работе может ухудшаться самочувствие

В соцсетях гуляет интересная новость: якобы у людей может быть аллергия на офис. «Синдром больного здания» можно узнать по головной боли, слезоточивости и усталости, которые проявляются только на рабочем месте. «Вечерняя Москва» обсудила необычный феномен с врачом-терапевтом, автором медицинских книг Андреем Звонковым.

Вопрос № 1

— Действительно ли у человека может быть аллергия на офис?

— Такие симптомы, как слабость или головная боль, часто не связаны с проблемами иммунитета. Однако они могут проявляться, если у человека есть идиосинкразия. Это такая индивидуальная реакция организма на определенные вещества или условия. При аллергии задействована иммунная система. И человек себя плохо чувствует, например, из-за нарушений работы антител или гистамина. При идиосинкразии же головная боль пациента или слезотечение обычно связаны именно с психологическим состоянием.

Вопрос № 2

— Как проявляется аллергия на офис?

— Часто к середине дня могут возникать головная боль, головокружение. К ним добавляются и другие неприятные симптомы: например, чиханье, кашель и зуд. Сотрудник быстро устает или ощущает «туман» в голове. Могут появляться признаки тошноты или проблемы с дыханием.

Вопрос № 3

— Что становится основным триггером?

— С одной стороны, это может быть реакция из-за нервного стресса на работе. Например, в компании что-то случилось, и мозг работника оценивает офис как потенциально опасное место.

С другой, организм может реагировать на плохую мебель или испарения от краски на стенах. Плохо может стать из-за некачественной вентиляции.

Вопрос № 4

— Правда ли, что подобные трудности на работе чаще испытывают женщины?

— Ученые доказали, что женщины хуже переносят холод. К тому же они более чувствительны к химическим веществам.

Вопрос № 5

— Что нужно сделать работодателю, чтобы сотруднику в офисе стало лучше?

— Есть несколько советов, которые помогут уменьшить риск развития недомогания у работников. Нужно больше растений в офисных зданиях, надо улучшать качества воздуха, освещение, снижать уровень шума.

Если сотрудник раньше нормально работал, ходил в офис и исправно выполнял все функции, а потом резко стал болеть, то, возможно, стоит ненадолго отправить его на удаленную работу, если это не будет мешать рабочему процессу.

Воздух в офисе может отразиться и на привлекательности человека. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.