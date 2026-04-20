Психотерапевт объяснил, чем опасна хроническая усталость

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», чем опасна хроническая усталость. Она подчеркнула, что современная усталость всё чаще напоминает не разовое «переработал и отдохнул», а длительное функциональное расстройство организма.

«При постоянном перенапряжении активируется стрессовая система: усиливается выработка кортизола и адреналина, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, нарушаются фазы сна. Если такие эпизоды повторяются неделями и месяцами, формируется порочный круг: человек просыпается уже уставшим, а любые нагрузки быстрее приводят к истощению», — сказала эксперт.

Крашкина добавила, что с медицинской точки зрения хроническая усталость — важный фактор риска для сердечно-сосудистой системы: она повышает вероятность гипертонии, ишемической болезни сердца, аритмий, а также ускоряет развитие метаболических нарушений (инсулинорезистентность, набор веса) и усиливает существующие заболевания. Нервная система при этом живёт в режиме постоянной «боевой готовности», что повышает чувствительность к боли, провоцирует тревогу, панические реакции, нарушения памяти и концентрации.