Врач перечислил ранние признаки дефицита витамина С

Ярко выраженные симптомы возникают только при экстремально низком потреблении нутриента. Постоянная усталость, кровоточивость десен и синяки, появляющиеся без видимых причин, могут быть не следствием недосыпа, а ранними признаками опасного дефицита витамина С. Об этом aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Варвара Веретюк.

Первыми сигналами являются усталость, общее недомогание, воспаление и кровоточивость дёсен. Если дефицит усугубляется (нарушается выработка коллагена), появляются более серьёзные признаки: лёгкое образование синяков, медленное заживление ран, спиралевидные (штопорообразные) волосы, сухость и огрубение кожи, расшатывание и выпадение зубов.

Кроме того, нехватка витамина С может вызывать депрессивное состояние и железодефицитную анемию (из-за кровоточивости и ухудшения всасывания железа).

Врач советует не заниматься самодиагностикой, а обратиться к терапевту или диетологу. Специалист оценит симптомы и при необходимости назначит анализ крови.