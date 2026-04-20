Гастроэнтеролог объяснил, кому опасно отказываться от мяса

Отказ от мяса становится всё более популярной тенденцией, однако для некоторых групп населения такая диета может быть не просто нежелательной, а откровенно опасной. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» назвал категории людей, которым стоит трижды подумать перед исключением животной пищи.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, мясо — это не только белок, но и критически важное гемовое железо, которое усваивается организмом в 5–10 раз лучше, чем негемовое железо из растений. Именно поэтому в первую очередь отказ от мяса опасен для пациентов с железодефицитной анемией, особенно если человек плохо переносит препараты железа и не может компенсировать дефицит иначе.

В группе повышенного риска находятся беременные и кормящие женщины. В этот период потребность организма в железе и витамине B12 резко возрастает, и покрыть её только растительной пищей крайне сложно.

Кроме того, мясо жизненно необходимо:

детям и подросткам в фазе активного роста — для обеспечения растущего организма витамином B12;

пожилым людям с атрофическим гастритом — у них снижена выработка внутреннего фактора Касла, что нарушает усвоение B12;

пациентам после резекции желудка или кишечника;

людям с целиакией и болезнью Крона — эти заболевания ухудшают всасывание растительного железа.

Врач подчёркивает, что вегетарианство для перечисленных категорий пациентов допустимо только под строгим врачебным контролем и при условии проведения полноценной заместительной терапии. В противном случае отказ от мяса может серьёзно усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем.