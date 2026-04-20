Названы две причины внезапных пробуждений в три часа ночи

Внезапные пробуждения среди ночи обычно связаны со стрессом, а также употреблением алкоголя и кофеина. Об этом сообщила доцент кафедры психического здоровья Медицинской школы Уорикского университета Талар Мухтарян изданию The Conversation.

По словам эксперта, примерно в три часа ночи сон становится более поверхностным. Главными причинами этого она назвала повторяющиеся циклы сна и подготовку организма к утреннему пробуждению. Обычно процесс проходит незаметно, но иногда человек может внезапно проснуться без видимой причины.

Психолог считает, что особенно сильно это провоцируют два фактора: стресс, а также употребление алкоголя или кофеина. Она объяснила, что стресс усиливает чувствительность сна и делает пробуждение более вероятным. Алкоголь и кофеин же ухудшают качество сна, делая его более прерывистым. Специалистка отметила, что эффект может сохраняться, даже если напитки употреблялись за несколько часов до сна.

Ранее врач Сара Марин назвала идеальное время отхода ко сну. По ее словам, лучше всего ложиться спать в 22:00, так как в это время активно вырабатывается гормон роста.