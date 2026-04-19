The Conversation: кости начинают терять прочность уже после 25 лет

У большинства людей постепенная потеря костной массы начинается уже после 25-30 лет, при этом быстрее всего кости "стареют" у женщин и курильщиков. Об этом изданию The Conversation рассказала Хасмик Жасмин Самвелян, старший преподаватель биомедицины Университета Англии Раскин. По словам специалиста, в молодом возрасте процессы разрушения и восстановления костной ткани находятся в равновесии. Пик костной массы обычно достигается к 25-30 годам, после чего разрушение постепенно начинает преобладать, что со временем приводит к снижению плотности костей. Основным фактором риска остается старение, однако ряд дополнительных причин может ускорить этот процесс. В частности, значительную роль играют гормональные изменения. Снижение уровня эстрогенов после менопаузы усиливает разрушение костной ткани, из-за чего примерно каждая вторая женщина старше 50 лет сталкивается с переломами. "Не менее важен образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность способствуют ослаблению костей. Влияние оказывает и питание: недостаток кальция и витамина D снижают способность организма поддерживать прочность костной ткани", — отмечает эксперт. Дополнительные риски связаны с некоторыми заболеваниями и приемом лекарств. В частности, длительное использование стероидных препаратов, а также болезни, влияющие на усвоение питательных веществ, могут ускорять потерю костной массы. "В первую очередь важно обеспечить достаточное поступление кальция — его основными источниками являются молочные продукты, зеленые листовые овощи и обогащенные продукты. Не менее важен витамин D, который улучшает усвоение кальция", — заключила специалист.