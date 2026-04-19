Развеяны мифы о лечении суставов

Главное после 50 лет не ждать, пока сустав «совсем сотрется». Суставы лучше сохраняются у тех, кто двигается регулярно, следит за весом, не живет на обезболивающих и не пропускает тревожные симптомы. Возраст важен, но привычки влияют на суставы не меньше.

«Типичные ошибки самолечения хорошо известны. Первая - длительное самолечение обезболивающими и мазями без диагноза. Вторая - полный покой: сустав без движения обычно болит сильнее. Третья - обратная крайность, когда человек через боль продолжает ударные тренировки, бег по жесткой поверхности или тяжелую дачную работу. Четвертая - надежда только на уколы, прогревания или «чудо-хондропротекторы», вместо снижения веса и упражнений. Я рекомендую опираться прежде всего на движение, а лекарства использовать разумно, по показаниям», — рассказала «Свободной Прессе» психофизиолог, реабилитолог, психотерапевт Надежда Бабаева.

Не злоупотребляйте теплом, также советует врач, тепло помогает не всегда.

«Тепло полезно при хронической скованности, мышечном спазме, «застывших» суставах по утрам: тепло расслабляет ткани и улучшает подвижность. Но если сустав горячий, отечный, воспаленный, боль усилилась после перегрузки или травмы, тепло может навредить и усилить отек. В такой ситуации логичнее холод: он уменьшает воспаление и притупляет боль. Поэтому правило такое: при скованности - тепло, при свежем воспалении и припухлости – холод», - сказала реабилитолог.

