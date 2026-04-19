Любителей сморкаться двумя ноздрями одновременно предупредили об опасности

Привычка сморкаться двумя ноздрями одновременно может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева. Об опасности доктор рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, привычка сморкаться двумя ноздрями, несмотря на кажущуюся естественность действия, создает поток воздуха, что может негативно воздействовать на слуховую трубу и грозит болью в ушах и даже отитом.

«В зоне повышенного риска находятся дети и люди с хроническими отитами в анамнезе. Вероятность развития воспаления у них из-за этой привычки особенно высока. Не стоит так делать и при отеке слизистой носа, поскольку избыточное давление еще сильнее нагружает слуховую трубу», — объяснила Кубаева.

При этом доктор подчеркнула: причина подобных проблем со здоровьем не в попадании слизи в ухо, поскольку анатомически это невозможно. Опасность заключается в том, что во время такого сморкания туда могут попасть вирусы и бактерии, а также в том, что это грозит нарушениями вентиляции барабанной полости, расположенной в среднем ухе.

Чтобы минимизировать риск осложнений, Кубаева призвала во время сморкания закрывать сначала одну ноздрю, а затем другую.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев назвал незаметно ухудшающую осанку привычку. По его словам, подобная проблема может быть следствием дыхания через рот.