Невролог раскрыл лучшую тренировку для мозга

В век цифровых технологий и искусственного интеллекта люди добровольно лишают свой мозг самой эффективной тренировки — планирования. Об этом заявил невролог Павел Хорошев, отметив, что проблема с памятью среди молодёжи действительно существует и причина кроется в повсеместной «цифровой подстраховке».

По словам эксперта, современный человек привык перекладывать организационные задачи на гаджеты. Раньше для удержания информации в голове требовались усилия: нужно было записывать мысли в дневник, планировать поездки и рабочий день. Сейчас же эту функцию с успехом выполняют чат-боты и нейросети.

«Чат-бот может спланировать ваш день, вашу поездку и так далее, держать в голове ничего не нужно. Люди перестали планировать, за них все планирует нейросеть», — посетовал невролог.

Именно этот отказ от самостоятельного осмысления будущего и анализа прошедшего дня, по мнению Павла Хорошева, ведёт к ухудшению концентрации и памяти. Врач подчеркнул, что ведение дневника и планирование — это не просто полезная привычка, а «великая работа для мозга».