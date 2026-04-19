Почему стресс и сладости вредны для аллергиков

Во всем мире врачи признают аллергию эпидемией. Все благодаря взрывному росту числа больных за последние 50 лет, из-за чего в развитых странах от аллергического ринита уже страдает до 30 процентов взрослого населения. «Парламентская газета» узнала, почему болезнь так быстро распространяется и какие меры борьбы с эпидемией предлагаются в России.

Полезная еда и микробиом

Врачи отмечают, что в норме иммунная система человека умеет отличать опасное в виде бактерий, вирусов, паразитов от неопасного в виде пыльцы, еды, шерсти животных. Это называется иммунологической толерантностью. У людей с аллергией этот механизм дает сбой.

Когда аллерген, например пыльца березы, впервые попадает в организм предрасположенного человека, иммунная система ошибочно идентифицирует его как врага. Включается целый каскад реакций, в клетках накапливаются раздражители и при повторной встрече с аллергеном появляются знакомые всем симптомы: зуд, отек, чихание, крапивница, а в тяжелых случаях — анафилаксия.

За появлением аллергии обычно стоит много причин — от генетической предрасположенности, стресса, употребление ультрапереработанными продуктами, продуктами с избытком сахара до плохой экологии и загрязнения воздуха.

«Аллергия — это всегда сочетание генетической предрасположенности и факторов внешней среды. Гены мы не выбираем, но среда вокруг нас сильно изменилась за последние десятилетия», — отметила кандидат медицинский наук доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета Ольга Пащенко.

По ее мнению, рост распространения аллергии также объясняет теория гигиены. По ней сегодня мы живем в слишком стерильном мире. Иммунитет, оставшись без «работы» по борьбе с настоящими врагами, начинает атаковать безобидные вещества. К тому же в последние годы изменился микробиом. «Антибиотики, обработанная пища и хлорированная вода обеднили состав нашей кишечной микрофлоры. Здоровый микробиом критически важен для формирования толерантности к аллергенам», — уверена врач.

Нужен чистый воздух

Всемирная организация здравоохранения называет аллергию «эпидемией XXI века». Так, за последние 50 лет распространенность аллергических заболеваний выросла в 3-4 раза. В развитых странах аллергическим ринитом страдает до 30 процентов взрослого населения, указала Ольга Пащенко.

«Сезонная аллергия на пыльцу растений оказывает особенно сильное влияние на качество жизни граждан, вызывая ухудшение самочувствия, снижение работоспособности и учащение обращений за медицинской помощью», — указал в своем обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Способ борьбы с сезонными всплесками аллергии существует. Качественный воздухообмен и фильтрация воздуха в помещениях эффективны в снижении воздействия аллергенов на организм. Борис Чернышов предложил свое решение.

«С учетом масштабности проблемы прошу рассмотреть предложение о внедрении механизма электронных сертификатов для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшении качества воздуха в помещении», — предложил депутат Минздраву.

Электронные сертификаты уже используются в качестве меры поддержки людей с ограниченными возможностями. Их предоставляют гражданам для приобретения технических средств реабилитации. По мнению парламентария, этот механизм уже доказал свою эффективностью благодаря адресности и удобству использования.