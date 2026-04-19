Эксперт посоветовал неочевидный способ быстрее заснуть

Сон без одежды может способствовать более быстрому засыпанию и улучшению качества отдыха за счет естественного охлаждения организма. Об этом рассказал представитель американского Национального фонда сна Джозеф Дзержевски в комментарии изданию CNN.

© Газета.Ru

По его словам, для здорового сна важно, чтобы температура тела снизилась примерно на один градус. Это запускает естественные механизмы засыпания. Один из способов ускорить этот процесс — отказаться от плотной одежды на ночь или выбирать максимально легкую пижаму из тонких тканей.

Эксперт отмечает, что оптимальная температура в спальне должна быть около 18-19 градусов. Также важны хорошая вентиляция и постельное белье, способное впитывать влагу, чтобы не мешать охлаждению через потоотделение. Если при этом мерзнут руки или ноги, их рекомендуется согреть перед сном — это помогает телу быстрее перераспределить тепло.