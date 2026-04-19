Диетолог рассказала о пользе и вреде чеснока

Международный День чеснока отмечается 19 апреля. Он обладает множеством полезных свойств, в том числе содержит уникальные масла. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

© Вечерняя Москва

— Чеснок является достаточно полезным продуктом. В нем содержатся уникальные эфирные масла. Они отпугивают потенциальные вирусы. Это нужно взять на вооружение для себя. Я рекомендую есть чеснок во время простуды. Но он не может быть единственным средством для борьбы с простудой, — подчеркнула специалист.

Диетолог отметила, что норма потребления чеснока сугубо индивидуальна.

— Я советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение, — предупредила Соломатина.

По словам эксперта, чеснок хорошо разжижает кровь, поэтому его полезно есть людям с атеросклерозом.

— Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а наоборот, ее коагулировать, то нужно полностью исключить чеснок из рациона, — уточнила диетолог.

В чесноке содержится много различных витаминов. Но важно понимать, что нельзя лечить простуду только им. Он может стать отличным помощником в борьбе с вирусами в совокупности с правильным лечением, заключила Соломатина.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, чем полезна рыба пикша и как ее правильно готовить.