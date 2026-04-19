Врач сочла «мелкую стрессовую нагрузку» полезной для здоровья

Она повышает способность организма адаптироваться к разным условиям.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась главный врач Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

«Хронический избыточный стресс ускоряет старение. Но мелкий дозированный стресс — это даже полезно для организма. Человек, который говорит, что вообще не надо переживать, — это тоже не совсем правильно. Мелкая стрессовая нагрузка повышает наши адаптивные возможности. И одно из направлений по коррекции — это как раз применение методик, которые тренируют вот эту адаптивность, стрессоустойчивость».

Ранее геронтолог Валерий Новосёлов сообщил об ускоренном старении у испытывающих страх перед этим процессом людей. Излишняя озабоченность и попытки «биохакинга» порождают невротизацию. Эффективнее будет заниматься спортом и «жить».