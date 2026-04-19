Врач рассказал, действительно ли валериана и пустырник являются плацебо

При хроническом стрессе валериана и пустырник практически бесполезны, так как они не способны повлиять на механизмы тяжелой тревоги и эффективно снизить уровень кортизола. Эти растительные препараты работают на уровне эффекта плацебо, — рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

© РИА Новости

«Снотворный эффект валерианы и пустырника очень слабый и клинически нестабильный. Масштабные систематические обзоры показывают, что эти растительные препараты чаще работают на уровне эффекта плацебо, оказывая лишь минимальное успокаивающее действие на нервную систему», — уточнила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, фитопрепараты могут помочь людям с эпизодическими и крайне легкими трудностями при засыпании. Легкий расслабляющий эффект трав может помочь уснуть после обычного бытового переутомления или на фоне кратковременного волнения. В таких ситуациях решающую роль играет вера человека в препарат и сам успокаивающий вечерний ритуал приема капель или таблеток.

Врач объяснила, что длительный стресс поддерживает высокий уровень гормона кортизола, с которым растительные экстракты как правило не справляются. Слабого действия этих трав объективно не хватает, чтобы разорвать замкнутый круг навязчивых мыслей и физиологического напряжения.

Специалист напомнила, что поводами для обращения к врачу служат постоянная утренняя разбитость, невозможность сконцентрироваться на работе и страх перед наступлением ночи из-за навязчивых мыслей о проблемах со сном