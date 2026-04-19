Эксперт назвал главные плюсы и минусы разных видов фитнес-резинок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие бывают фитнес-резинки, для чего они нужны и кому стоит быть с ними аккуратным.

© Сетевое издание m24.ru

В 12 лет я не умел подтягиваться на перекладине (турнике), что в моем детстве считалось неприемлемым. Поэтому я решил начать тренироваться, чтобы освоить данное движение. Как несложно догадаться, в начале девяностых не было интернета, чтобы посмотреть обучающий видеоурок, а про квалифицированных тренеров, как сейчас модно говорить, по воркаут-тренировкам просто не существовало.

Поэтому мы с другом интуитивно начали пробовать следующий метод: один из нас зависал на перекладине, второй брал его за согнутые в коленных суставах голени и помогал сделать подтягивание, подняться наверх. Дальше он убирал руки, а задача занимающегося была – опуститься до полного выпрямления рук подчеркнуто медленно. Дальше выполнялось еще несколько повторений в таком режиме.

Буквально через несколько недель каждый из нас уже мог спокойно выполнять по пять-шесть полноценных подтягиваний.

Почему так получилось? Все просто: сами того не зная, мы применили популярный в гимнастике, акробатике, единоборствах и даже бодибилдинге метод так называемых негативных повторений. Это режим работы, когда мы заставляем мышцы максимально долго удерживать отягощение или собственный вес тела, постепенно возвращаясь в исходное положение. Такой режим работы мышц еще называют "уступающим сокращением".

В том же бодибилдинге этот прием является одним из ключевых в развитии мышечной массы и силы. Именно поэтому неудивительно, что результат не заставил себя долго ждать.

Причем, когда речь идет о подтягиваниях и отжиманиях на параллельных брусьях, такой способ до сих пор активно применяют, особенно в детско-юношеских спортивных секциях или ОФП-занятиях.

Когда же речь заходит о людях постарше или о представителях прекрасной половины человечества, а также в тех случаях, когда нет напарника для тренировок, чтобы помогать подтягиваться, для обучения можно использовать специальные эспандеры. Как правило, они именно так и называются.

Их характерной особенностью является достаточно большая длина, при этом делают их из разных материалов. Разберем чуть подробнее.

Латекс:

могут прилипать к коже, если атлет сильно потеет

со временем теряют эластичность

у некоторых людей могут вызывать аллергию

В первом и третьем случаях проблему можно решить правильно подобранной экипировкой. Во втором случае нужно понимать, что любой материал имеет "износ", а это значит, что при интенсивных занятиях резинки нужно менять.

Средняя стоимость набора из четырех резинок с разным уровнем усилия составляет 1 300 рублей.

Термопластичный эластомер (ТРЕ). Это синтетический материал, который рекомендуют людям с аллергией на латекс. Правда, он не такой эластичный, как латекс. Более того, дешевые варианты ТРЕ начинают трескаться и выделять неприятный запах. При этом стоят такие эспандеры дороже, 700–800 рублей за одну штуку.

Текстильные резинки. Это гибридный вариант, где внутри находится лента из латекса, а снаружи прочная, тканевая оплетка.

Явным преимуществом таких эспандеров можно считать:

долговечность и прочность

устойчивость к порезам

не липнут к коже

не вызывают аллергию

Но в продаже они попадаются крайне редко. В любом случае данные виды эспандеров дают возможность освоить и выполнять не только подтягивания, с ними также можно выполнять большое количество различных упражнений: на руки, спину, грудные мышцы, ноги и пресс. По сути – это универсальный снаряд для проработки всей мускулатуры тела. Отлично подходят для умеренной и регулярной нагрузки.

Рекомендую брать комплект резинок, так как для разных упражнений будет нужна разная плотность (сопротивление).

Сами же упражнения можно разучивать с тренером или по видеоурокам.

Эспандеры с рукоятками. Похожий вид оборудования, где эспандер не замкнут, а имеет по концам ленты рукоятки. Материалы исполнения тоже могут быть разными: резина, силикон, латекс и даже металл – в виде пружин.

В данном случае аллергии бояться не стоит, так как при работе с такими эспандерами кожа меньше соприкасается с ними, а сами рукоятки прорезинены или сделаны из пластика. С таким видом оборудования удобнее выполнять ряд упражнений, например, на мышцы спины, так как есть рукоятка. При этом использовать их для подтягиваний уже не получится. Цена одного эспандера составляет в среднем 700 рублей.

К слову, у пружинного эспандера есть возможность менять усилие, меняя количество пружин. Всего их 4. То есть он более универсальный. Стоимость такого эспандера – 900 рублей.

Маленькие резинки "для ног". Небольшие резинки, которые чаще используют для тренировки мышц ног и ягодиц, хотя с ними доступны и другие упражнения. На рынке существует огромное количество данных изделий, поэтому выбирать я рекомендую по рейтингу, чтобы купить действительно качественный товар. Чаще они выполнены из резины, но есть и тканевые варианты.

Средняя стоимость комплекта – около 600 рублей.