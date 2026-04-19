Какие существуют необычные виды круп и чем они полезны

Более 60 процентов россиян при походе в магазин обязательно кладут в свою продуктовую корзину одну из круп, свидетельствуют данные аналитики. Самые популярные — гречка, рис и овсянка. «Вечерняя Москва» выяснила, какие необычные виды круп можно найти на полках столичных магазинов и как правильно их употреблять.

«Многие, чтобы сэкономить, предпочитают покупать крупы не самых известных брендов. В целом разница в ценах в сравнении с гигантами-производителями может доходить до 30 процентов», — отмечает экономист Александр Цапликов.

Однако сегодня на полках магазинов можно найти и довольно необычные, но при этом очень полезные крупы, например, полбу. Поскольку полба относится к сортам пшеницы, то и свойства их максимально схожи: много углеводов и клетчатки, минимум жиров. При этом витаминов, минералов и антиоксидантов в полбе больше, чем в пшенице.

Крупа отлично заменит привычный гарнир и подойдет тем, кто сидит на диете — калорийность в 100-граммовой порции не превышает 127 килокалорий. Полба служит прекрасной основой для многих блюд. Например, удивить себя можно ризотто из полбы с грибами, ароматным пловом, котлетами и даже пирожками! А стоимость 400-граммовой пачки продукта составляет 85 рублей.

«Впрочем, если вы страдаете язвой или синдромом раздраженного кишечника, то полбу лучше из своего рациона исключить», — предупреждает врач-гастроэнтеролог Александра Котова.

Тем, кто сидит на диете и хочет добрать белок, подойдет амарантовая крупа, готовится она из зерновой культуры, распространенной в Азии и Южной Америке. При варке приобретает текстуру, похожую на кашу, и имеет тонкий ореховый привкус. Используется для приготовления каш и в качестве панировки, продукт добавляют в супы, салаты. Стоимость в магазине — 240 рублей за пачку весом 500 граммов.

«Амарант помогает снизить уровень холестерина, благотворно влияет на состояние сосудов и помогает сохранить молодость кожи», — добавляет врач.

Одна из самых древних сельскохозяйственных культур — чечевица. Ее часто используют в качестве дополнения к блюдам, например, к запеканкам. В чечевице содержится большое количество белка. Самые популярные виды — красная и зеленая, которые часто используют для приготовления супов и каш. Стоимость чечевицы — 92 рубля за пачку весом 400 граммов.

«Регулярное употребление чечевицы снижает риск заболевания сахарным диабетом и некоторыми видами рака, а также улучшает работу кишечника», — отмечает Александра Котова.

Еще один уникальный суперфуд среди круп — киноа. Продукт славится высоким содержанием полноценного растительного белка (до 20 процентов), клетчатки и полным набором аминокислот и при этом не содержит глютен. Главная его особенность — мелкие крупинки, которые могут хорошо дополнить любой салат или придать оригинальности привычному вкусу фаршированных перцев. Стоимость за пачку весом 450 граммов — 200 рублей.

«Стоит помнить, что киноа надо хорошо промывать. Если этого не сделать, то можно получить раздражение слизистой кишечника», — предупреждает врач.

Наверняка многие слышали о булгуре, но мало кто знает, что он является самой питательной крупой. Это звание булгур заслужил благодаря содержанию медленных углеводов. Крупа не требует сложного приготовления, насытиться блюдом из нее можно на довольно долгий срок. Стоимость — 85 рублей за пачку весом 450 граммов.

«Для усиления аромата можно обжарить крупу на растительном масле», — поделилась советом шеф-повар Ирина Ведяшкина.

Помимо классического гарнира крупу также активно используют в салатах и десертах.

