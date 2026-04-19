Правильное питание — сегодня спорная тема. Почему, объяснил врач Андрей Мартюшев-Поклад. По его словам, некоторые специалисты руководствуются рекомендациями, которые были сформированы более 30 лет назад. Там за основу здорового рациона принята растительная пища. Животные продукты ограничивались из-за насыщенных жиров.

В новых рекомендациях существенно повышен уровень потребления белка и дан совет отказаться от ультрапереработанных продуктов, отметил врач в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что многие боятся жиров. В результате, например, у людей нарушается отток желчи. При этом наблюдается переизбыток углеводов, что плохо для поджелудочной. Это ведет к выработке слишком большого количества инсулина, и мешает телу переключаться на сжигание жиров, отметил Андрей Мартюшев-Поклад.

На высокоуглеводном рационе человек может набирать вес даже при дефиците калорий, считает врач.

Он объяснил, что по "старым правилам" каша, бутерброд с сыром, фрукт считались нормальным завтраком.

«А по новым — это животный белок, овощи и что-то углеводное. Такой завтрак обеспечивает сытость минимум на 3-4 часа», — подчеркнул врач.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что есть "утреннее блюдо", способное нанести двойной удар по сердцу и поджелудочной. Это бутерброды с сыром и маслом. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов. Специалист напомнил, что сыр содержит до 50% жиров животного происхождения. Поджелудочной трудно справляться с переработкой такого количества.