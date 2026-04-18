Какие симптомы диабета часто игнорируются

Нет волшебного продукта или БАДа, который будет держать сахар под контролем. За это отвечает базовый режим питания.

«Оптимально, когда в каждом основном приеме пищи есть некрахмалистые овощи, источник белка и умеренное количество углеводов с клетчаткой. Здесь удобно ориентироваться по принципу тарелки: половина — некрахмалистые овощи, четверть — белок, еще четверть — желательно цельнозерновые углеводы. Более ровный профиль сахара дает сочетание углеводов с белком и жирами. Важна и регулярность. Длительные голодные промежутки с последующим плотным приемом пищи часто провоцируют скачки. Поэтому режим питания стоит соблюдать и не пропускать завтрак, обед или ужин», - рассказала «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Ранние симптомы диабета нередко игнорируются. Помимо жажды и учащенного мочеиспускания, могут появляться потемнение кожи в складках и на локтях, периодическое затуманивание зрения, покалывание или онемение в руках и ногах, частые грибковые, кожные и урогенитальные инфекции, а также необъяснимая усталость и сонливость после еды.