Какие симптомы диабета часто игнорируются

Названы симптомы диабета, которые часто игнорируются
Нет волшебного продукта или БАДа, который будет держать сахар под контролем. За это отвечает базовый режим питания.
«Оптимально, когда в каждом основном приеме пищи есть некрахмалистые овощи, источник белка и умеренное количество углеводов с клетчаткой. Здесь удобно ориентироваться по принципу тарелки: половина — некрахмалистые овощи, четверть — белок, еще четверть — желательно цельнозерновые углеводы. Более ровный профиль сахара дает сочетание углеводов с белком и жирами. Важна и регулярность. Длительные голодные промежутки с последующим плотным приемом пищи часто провоцируют скачки. Поэтому режим питания стоит соблюдать и не пропускать завтрак, обед или ужин», - рассказала «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.
Ранние симптомы диабета нередко игнорируются. Помимо жажды и учащенного мочеиспускания, могут появляться потемнение кожи в складках и на локтях, периодическое затуманивание зрения, покалывание или онемение в руках и ногах, частые грибковые, кожные и урогенитальные инфекции, а также необъяснимая усталость и сонливость после еды.
«Опасность в том, что эти симптомы редко сразу связывают с нарушением углеводного обмена и долго списывают на стресс, возраст или переутомление. При диабете 2 типа изменения развиваются постепенно и долго остаются незамеченными. Скачки сахара возможны не только из-за еды. На уровень глюкозы влияют стресс, недосып, болезни, обезвоживание, низкая физическая активность и некоторые препараты, особенно стероиды. Недостаток сна затрудняет контроль сахара, а гормоны стресса делают его колебания менее предсказуемыми. Поэтому когда человек говорит: «Я почти не ем сладкого, но сахар все равно скачет», — нужно смотреть на сон, уровень тревоги, режим дня, принимаемые препараты и общее состояние здоровья», - отметила нутрициолог.