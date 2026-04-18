Терапевт назвал неочевидные продукты с высоким содержанием омега-6

Эти вещества можно найти в переработанных продуктах. Врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с NEWS.ru назвала главные и неочевидные источники полиненасыщенных жирных кислот омега-6.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, лучшими источниками этих веществ традиционно считаются подсолнечное, кукурузное и соевое масла, а также орехи и семена. Однако, в отличие от омега-3, омега-6 широко представлены не только в натуральных продуктах, но и в промышленно переработанной пище. К таким скрытым источникам врач отнесла соусы, выпечку, фастфуд и полуфабрикаты. В некоторых случаях омега-6 даже добавляют в обогащённые продукты и напитки.

Рекомендуемая доля омега-6 от общей калорийности рациона составляет около 5–10%. При этом Сысоева предупредила, что промышленно переработанная еда часто содержит много простых сахаров, трансжиров и рафинированных углеводов. Такое сочетание, по словам медика, может негативно влиять на обмен веществ, провоцировать хроническое воспаление и повышать риск метаболических нарушений.