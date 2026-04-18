Диетолог назвала способ сделать кефир полезнее для кишечника

Привычный кефир станет ещё полезнее, если употреблять его не отдельно, а в паре с определёнными продуктами. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, максимальную пользу для кишечника приносит сочетание кисломолочного напитка с клетчаткой. Пищевые волокна служат питательной средой для полезных бактерий, помогают снижать воспаление в организме и поддерживать баланс микрофлоры. Это, в свою очередь, положительно сказывается не только на пищеварении, но и на общем самочувствии.

Диетолог рекомендует включать кефир в ежедневный рацион, употребляя его в небольших количествах. При этом она подчеркнула важность выбора натуральных продуктов без добавок.

Однако Русакова предостерегла от излишнего усердия: «Избыточное количество клетчатки может быть вредно для организма и вызывать неприятные ощущения, такие как вздутие живота».