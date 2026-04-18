Почему увлечение безалкогольными аналогами спиртного — тоже зависимость

В России неожиданно вырос спрос на безалкогольные аналоги спиртных напитков. В то же время от алкоголя люди, наоборот, отказываются. «Вечерняя Москва» пообщалась с главным врачом наркологической клиники Василием Шуровым и узнала о подводных камнях «безопасного» алкоголя.

Продажи «алкоголя без алкоголя» с 2022 по 2025 год выросли аж на 15 процентов в натуральном выражении и на 17 процентов — в денежном. Россияне активно скупают такое пиво, вино, коктейли, сидр и даже водку! И для многих заводов, как пишут в сети, направление безалкогольного алкоголя стало едва ли не ведущим.

Волк в овечьей шкуре

Причем, чтобы соответствовать трендам, маркетологи регулярно разрабатывают новые вкусы напитков. Появляется даже специальное «молодежное» безалкогольное пиво или лавандовая водка.

Это маркетинг в чистом виде. Даже в якобы дважды переработанном алкоголе примерно полпроцента алкоголя, но есть, — отмечает Василий Шуров.

По мнению нарколога, людей, предпочитающих такие напитки, можно поделить на несколько категорий. Первые — те, у кого есть зависимость. Они же испытывают ностальгию. И часто в их случае прием безалкогольного алкоголя приводит к срыву. Все потому, что для зависимого это триггер. Он может не пить год и думать, что все контролирует, но одна баночка этого «пустого» пива становится точкой невозврата.

Сколько раз я вступал в диалог с алкоголиками. Говорю: «Ну вы же пьете ради опьянения. Можете и виноградный сок выпить, если вам так необходим вот именно этот «виноградный» продукт». А они отвечают: «Да нет, ты не понимаешь». А я-то как раз все понимаю, — отмечает врач.

От себя не уйдешь

Вторая категория — люди, которые употребляют непрерывно и периодически «для разгрузки» пьют безалкогольный алкоголь.

Все же знают, алкоголь вреден, он разрушает мозг. А тут вроде бы и вкусы знакомые, и вреда нет. Якобы у них организм в это время восстанавливается и очищается. Конечно, все это огромное заблуждение, — говорит Василий Шуров. — А про пиво еще могу сказать: если вы хотите продукт брожения ячменя, выпейте лучше квас. Там тоже будет какой-то минимальный процент алкоголя. И в кефире, между прочим, тоже будет. Но не надо из этого делать фетиш, — отмечает врач-нарколог.

Зачастую употребление таких напитков — простой самообман и подмена реальности. Люди думают, что, распивая безалкогольный алкоголь, они не травят свой организм. Но сами же попадают в ловушку.

Грустно и невкусно

На самом деле, если человек часто употребляет безалкогольный алкоголь, он, вероятнее всего, уже просто не может жить без вкуса самого алкоголя.

Конечно, такие люди ходят по краю. Потому что есть риск стать окончательно зависимым. Дело в том, что с такого безалкогольного алкоголя очень легко переключиться на настоящее спиртное. А вот у любого нормального человека, тем более того, кто выступает за ЗОЖ, возникнет вопрос: зачем употреблять этот газированный непонятный напиток со странными свойствами? — считает Василий Шуров.

Маркетолог знает толк

Кстати, для бизнеса это просто идеальный продукт. Ведь рекламу алкоголя запретили, а про «нулевки» ничего не сказали. Поэтому по телевизору часто мелькают сюжеты про такое пиво. При этом в руке заветную баночку обязательно держит очень довольный молодой человек, а еще лучше большая компания. И все они пьют и веселятся без вреда для организма. Просто сказка! Конечно, этот позитивный образ только убеждает покупателей обратить внимание на «безвредное» пиво.

Они бьют прямо по рецепторам зависимых покупателей. По факту это в чистом виде обман зависимых людей, — заключил в беседе с «Вечерней Москвой» Василий Шуров.

Вовсе не нулевка

В основе — обычное пиво. Просто готовый алкогольный продукт подвергают двойной фильтрации, чтобы снизить количество спирта в перебродившем продукте. Алкоголь не исчезает полностью.

Вино с подвохом

В безалкогольном вине может содержаться до 0,5% этилового спирта. Для некоторых категорий людей это может быть нежелательным.

Одна химия

Многие производители создают безалкогольные напитки со вкусом коктейлей: в них много сахара и вредных добавок.

Разумный выбор

Квас содержит минимальный процент алкоголя. Но при этом он богат органическими кислотами и продуктами брожения. Лучше выбирать несладкие варианты.

Вкус на любителя

Безалкогольная водка по цвету слегка мутноватая. А по вкусу напоминает сироп от кашля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт:

Люди, наверное, думают, что им так будет проще бросить пить обычный алкоголь. Это работает по аналогии с сигаретами, когда переходят на электронные. У каждого фантазия работает по-своему. Но я думаю, что это все самообман. Если человек твердо решил бросить пить или курить, то не надо вообще ничего употреблять. А попытка снижать градус, чтобы отказаться от вредной привычки, однозначно к желаемому результату не приведет.

ФАКТ

Безалкогольное пиво появилось в 1920-е годы в США во время сухого закона. Правда, в нем все же было чуть менее 0,5 процента алкоголя. А производители добавляли небольшую скрытую упаковку, где был спирт, чтобы «доработать» напиток.