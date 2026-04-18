Эксперт рассказала, что поможет аллергикам в период цветения

Использование панамки, кепки и очков во время прогулки помогут аллергикам в период цветения деревьев и кустарников весной. Об этом рассказала преподаватель Института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.

Специалист рекомендовала после прогулки умыться, помыть голову и сразу постирать одежду.

— Можно дома на окна установить специальные противопыльцевые сетки и кондиционеры со специальными противопыльцевыми фильтрами, — отметила она.

Тыринова добавила, что если симптомы аллергии доставляют сильный дискомфорт, то лучше обратиться к аллергологу-иммунологу и обсудить вопрос о проведении аллерген-специфической иммунотерапии, передает ТАСС.

