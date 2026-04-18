Предложено рассказывать подросткам о профилактике «возрастных болячек»

В 11 классе следует ввести посвящённый этому предмет.

Подростки должны понимать, что жизнь не вечна и не стоит приближать её конец, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-гериатр Валерий Новосёлов.

«В последнем классе школы надо урок вводить. Объяснять, что жизнь конечна, что не надо ускорять этот конец, надо заниматься профилактикой возрастозависимых заболеваний, надо быть функциональным и отжать все эти болячки возрастные на самые последние дни жизни. Это самое важное, что надо сказать ребёнку».

Ранее Новосёлов сообщил об ускоренном старении у испытывающих страх перед этим процессом людей. Излишняя озабоченность и попытки «биохакинга» порождают невротизацию. Эффективнее будет заниматься спортом и «жить», рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».