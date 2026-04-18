Врач раскрыла один мучительный побочный эффект алкоголя

Алкоголь может негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, заявила психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная. Об этом мучительном побочном эффекте спиртного она рассказала «Ленте.ру».

«Как регулярное, так и эпизодическое употребление алкоголя может вызывать сильную диарею, поскольку этанол комплексно нарушает работу желудочно-кишечного тракта», — предупредила Калюжная.

Она объяснила: спиртное усиливает выработку соляной кислоты в желудке и одновременно нарушает защитные механизмы его слизистой, из-за чего возникает воспалительная реакция. В кишечнике это проявляется ускорением перистальтики: пища проходит быстрее, чем должна, и не успевает нормально перевариться и всосаться.

Врач также раскрыла, что из-за алкоголя поджелудочная железа и печень начинают работать в стрессовом режиме и снижают выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно жиров. Непереваренные компоненты попадают в кишечник и дополнительно притягивают воду, что в конечном итоге приводит к диарее, уточнила она.

Наконец, по словам Калюжной, из-за этанола снижается количество полезных бактерий в кишечнике и ускоряется рост условно-патогенных. Это тоже негативно влияет на процесс переваривания пищи и может спровоцировать диарею, вздутие и боли в животе.

«Некоторые алкогольные напитки содержат большое количество сахаров, подсластителей или других веществ, которые сами по себе удерживают воду в кишечнике и тем самым повышают риск так называемой осмотической диареи. Это особенно характерно для сладких коктейлей, ликеров, сидра», — добавила врач.

