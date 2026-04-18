Уролог рассказал, как часто необходимо обследоваться мужчинам-любителям сауны

Уролог Карен Мкртчян рассказал в беседе с «Чемпионатом», как часто необходимо обследоваться мужчинам-любителям сауны и бани.

«Если мужчина часто бывает в сауне, бане или регулярно сталкивается с перегревом по работе и при этом планирует отцовство, спермограмму целесообразно выполнить заранее, ещё на этапе подготовки к зачатию. Это позволяет оценить исходные показатели и не терять время, если уже есть изменения, требующие коррекции образа жизни или дообследования. После отказа от регулярного перегрева показатели спермы во многих случаях могут улучшаться, поскольку тепловой фактор относится к потенциально обратимым», — объяснил он.

Но восстановление не бывает мгновенным: сперматогенез — медленный процесс, поэтому результат оценивают не по самочувствию, а по контрольной спермограмме через согласованный с врачом срок. Любые обследования, ограничения, добавки и процедуры (особенно в период подготовки к зачатию) следует проходить после консультации или под наблюдением врача.